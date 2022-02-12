Украина предъявила России 48-часовой ультиматум

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обратился к Москве за разъяснениями о военной деятельности в приграничных районах и в Крыму.

По его словам, это был ультиматум, в котором Киев потребовал от Москвы предоставить информацию о районах, где ведутся военные учения, и количестве военнослужащих в течение 48 часов.

При этом Украина ссылается на соглашение 2011 года, заключённое в рамках ОБСЕ и направленное на укрепление безопасности и доверия между государствами-членами:

в рамках этого соглашения государства ежегодно обмениваются информацией о вооруженных силах и основных системах вооружения, оборонном планировании и военных бюджетах;

документ также предусматривает консультации по "необычной военной деятельности" и опасным инцидентам.

Российские официальные лица подтвердили получение украинского запроса, переданного через ОБСЕ.

Сотрудник МИД РФ в комментарии по поводу "ультиматума Киева" сказал РИА Новости, что это попытка украинских властей отвлечь внимание от "своей собственной значительной необычной военной деятельности и ежедневных обстрелов Донбасса".

"Ультиматум в Москве не считают оправданным, поскольку российская военная деятельность в последнее время не является чем — то необычным и не является основанием для запуска механизма снижения военных рисков в рамках Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности, добавил собеседник агентства. Но на запрос мы ответим", -сказал собеседник РИА.