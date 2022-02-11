Киев потребовал у РФ подробную информацию о военной деятельности

МИД Украины потребовало от России обнародовать подробные данные о военной деятельности, проводимой вблизи украинско-российской границы и на территории Крыма. О требованиях украинских властей рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Украина имеет полное право требовать подобных разъяснений на основании III раздела Венского документа.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", — объяснил Кулеба в своем аккаунте Twitter.

Украинский министр иностранных дел подчеркнул, что Россия обязана предоставить запрошенную Киевом информацию в течение 48 часов. Кулеба добавил, что если ответа РФ в этот срок не последует, Украина будет вынуждена потребовать организацию срочной встречи всех стран-участниц Венского документа, включая Россию. В ходе этой встречи, по его словам, РФ, будет обязана объясниться.

"Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", — заключил Кулеба.

Украина и её западные партнёры в последнее время говорят об "агрессии России" по отношению к Киеву, обвиняя её в подготовке нападения, несмотря на уверения РФ, что она ни на кого нападать не собирается. А подобные обвинения в её адрес используются для беспрепятственного размещения военных сил НАТО неподалёку от российских границ.

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