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Автор Светлана Нерадовская

Киев потребовал у РФ подробную информацию о военной деятельности

Мир

МИД Украины потребовало от России обнародовать подробные данные о военной деятельности, проводимой вблизи украинско-российской границы и на территории Крыма. О требованиях украинских властей рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Киев потребовал у РФ подробную информацию о военной деятельности

По словам главы МИД, Украина имеет полное право требовать подобных разъяснений на основании III раздела Венского документа.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", — объяснил Кулеба в своем аккаунте Twitter.

Украинский министр иностранных дел подчеркнул, что Россия обязана предоставить запрошенную Киевом информацию в течение 48 часов. Кулеба добавил, что если ответа РФ в этот срок не последует, Украина будет вынуждена потребовать организацию срочной встречи всех стран-участниц Венского документа, включая Россию. В ходе этой встречи, по его словам, РФ, будет обязана объясниться.

"Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", — заключил Кулеба.

Украина и её западные партнёры в последнее время говорят об "агрессии России" по отношению к Киеву, обвиняя её в подготовке нападения, несмотря на уверения РФ, что она ни на кого нападать не собирается. А подобные обвинения в её адрес используются для беспрепятственного размещения военных сил НАТО неподалёку от российских границ.

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Противостояние России и Запада. Как на Украине подогревают панику вокруг «российской агрессии»
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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