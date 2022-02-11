В МИД РФ отказались принять коллективный ответ ЕС и НАТО по безопасности

Российский МИД отказался принять коллективный ответ ЕС и НАТО на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросу о практической реализации государствами Запада принципа равной и неделимой безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, послание Лаврова было адресовано главам МИД 37 стран Европы и Северной Америки, в своё время подписавшихся под документами, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности. В послании подчёркивалось, что РФ ожидает развёрнутого ответа от каждого государства.

"Вместо этого нам пишут Й. Столтенберг и Ж. Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Представитель ведомства заявила, что МИД не может принять ответ, который напоминает "круговую поруку". В министерстве ожидают получения развёрнутого ответа на поставленный нами вопрос от каждой из 37 стран.

"Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счёт", — заявила Захарова.

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