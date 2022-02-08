Песков: пути решения по гарантиям безопасности пока не прощупываются

В Кремле пока не увидели готовности Запада к решению вопроса по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги состоявшейся накануне встречи главы государства Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения, мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности западных наших визави принимать во внимание наши озабоченности", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, президент РФ накануне отметил, что в ответах США и НАТО по гарантиям безопасности имеются рациональные предложения, но они касаются второстепенных вопросов.

"По основополагающим моментам мы, к сожалению, ответа не получили. Поэтому эта тема остаётся открытой", — заявил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков сообщил, что Путин высоко оценил готовность Макрона принять участие в "поиске возможных путей выхода из ситуации".

Проекты соглашений по гарантиям безопасности были направлены Москвой Вашингтону и НАТО в декабре 2021 года. После их обсуждения на переговорах Вашингтон и альянс предоставили РФ письменные ответы на её предложения. Сейчас их изучают в Москве.

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