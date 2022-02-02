Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности

РФ не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы ничего не обнародовали. Я не хочу это комментировать", — цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Ответы США и НАТО на российские предложения по безопасности опубликовала 2 февраля испанская газета El Pais. Согласно утверждению анонимного дипломатического источника РИА Новости, обнародованные документы являются подлинными.

РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности в конце прошлого года. В январе предложения Москвы обсудили в ходе российско-американских переговоров в Женеве, а также на заседаниях Совета Россия — НАТО и постоянного совета ОБСЕ. После переговоров РФ получила письменные ответы Вашингтона и альянса по безопасности. В США просили не раскрывать их содержание. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил тогда о высокой вероятности утечки документа в прессу.

"Он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечёт", — заявил министр.

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