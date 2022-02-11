Байден снова оконфузился: лидер США не смог вспомнить, откуда вывел войска

Джо Байден на вопросы журналистов NBC о правильности завершения военной кампании на территории Афганистана запутался, откуда выводил солдат. Так, лидер США сначала назвал Незалежную, потом Ирак.

Американский президент оговорился, попытался поправиться, но снова "выдал" не ту информацию.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Байдена в этом же эфире о том, что американцам необходимо срочно покинуть территорию Незалежной и подчеркнул, что, даже если начнётся война, администрация не направит военных на Украину, чтобы эвакуировать своих граждан.

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