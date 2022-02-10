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Автор Игорь Рябов

Нобелевский лауреат предрекла гибель цивилизации в случае войны между РФ и США

Мир

Над планетой нависли чудовищные риски из-за кризиса в отношениях между Западом и РФ, поэтому стороны должны изменить подходы по отношению друг к другу, пишет в статье для The Nation лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд.

Нобелевский лауреат предрекла гибель цивилизации в случае войны между РФ и США

Она попыталась предположить, к каким последствиям может привести кризис вокруг Украины, если произойдёт эскалация конфликта между Москвой и Киевом. Автор статьи считает, что война с применением обычных вооружений приведёт к гуманитарной катастрофе, тысячам погибших и миллионам беженцев.

Если конфликт выйдет за пределы Украины, и в него вмешается Североатлантический альянс, то может вспыхнуть война с использованием ядерного оружия, отметила Хелфанд.

Она сравнила ядерный арсенал РФ и стран НАТО. На вооружении России находятся 3,5 тысяч ядерных бомб, у США — 1750, у Франция и Великобритания — по 200. В случае взрыва ядерной бомбы над Москвой погибнут около 250 тысяч человек. Ядерный удар по Вашингтону унесёт жизни 170 тысяч человек, пишет нобелевский лауреат.

Если Россия запустит по США 300 боеголовок, то в первые полчаса после атаки погибнут 78 миллионов американцев, а вся инфраструктура страны будет разрушена, сообщила нобелевский лауреат. Через несколько месяцев после ядерных взрывов большая часть жителей Соединённых Штатов умрёт от голода и лучевой болезни. При обратном сценарии Россию ожидают такие же последствия, добавила Хелфанд.

При этом ядерная война между РФ и США неизбежно затронет население всего земного шара, потому что приведёт к глобальным климатическим изменениям — падению среднемировой температуры до минус 8 градусов в результате выброса 150 миллионов тонн сажи в верхние слои атмосферы планеты, отметила автор. В таком случае Северную Америку и Евразию накроют 50-градусные морозы. Из-за сокращения производства продуктов питания от голода погибнет большая часть населения Земли.

Это будет конец современной цивилизации, подчеркнула Хелфанд.

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Война с Украиной в 2022 году: Самый актуальный прогноз от политолога
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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