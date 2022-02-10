Политолог оценил результаты дипломатического бойкота США Олимпиады в Пекине

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему у Белого дома не вышло бойкотировать Игры в Китае.

Запад провалился в желании бойкотировать Олимпиаду в Пекине?

"США надо было изобрести некую формулу, которая покажет, что они недовольны Китаем. Вашингтон назвал её "дипломатическим бойкотом". В действительности же участие американских официальных лиц в Олимпийских играх необязательно. Поэтому никакого бойкота нет. Не приехали и не приехали. Никому нет до них никакого дела", — объяснил специалист.

По его мнению, геополитика всегда "вмешивается" в спорт, а он в свою очередь иногда влияет на политику. Хоть и в Китае хотели, чтобы Игры прошли идеально, власти КНР не заметили дипломатического бойкота Вашингтона, отметил эксперт.

"Ну и не будет США на открытии. Ну и что? Открытие что ли не произойдёт? Что касается американских спортсменов, они имеют самую большую делегацию, больше, чем китайская, больше, чем российская, хотя, казалось бы, в Соединённых Штатах зимние виды спорта не так чтобы очень популярны были до недавнего времени", — сказал политолог.

Ранее в Белом доме сообщили, что администрация лидера США Джозефа Байдена отказывается отправлять официальную делегацию страны на Олимпиаду. При этом Вашингтон позволил спортсменам принимать участие в соревнованиях, поскольку они тренировались много лет.

"Администрация Байдена не направит официальную делегацию США на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Это стоит считать политическим бойкотом из-за продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Китае в Синьцзяне", — заявила Джен Псаки, слова которой цитирует CNN.