Лавров: встреча с главой МИД Британии Трасс — разговор немого с глухим

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс заявил, что остался недоволен исходом переговоров.

По его словам, глава МИД Британии "не услышала" подробнейшие разъяснения о ситуации вокруг Украины. Он считает, что предоставленная им информация "упала на неподготовленную почву", передаёт ТАСС.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде, слушаем, но не слышим", — подчеркнул Лавров.

10 февраля в Москве прошли переговоры руководителей МИД России и Великобритании. Дипломаты обсудили украинский кризис и международные проблемы. В начале встречи Трасс отметила, что Британия не может игнорировать большую концентрацию российских войск рядом с украинскими регионами.

В издании The Guardian появился материал о том, что якобы уже в течение этой недели глава МИД Британии подпишет проект "самых жёстких санкций" в отношении РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен