Политолог Корнилов предложил сводить Лиз Трасс на танковый биатлон

Министр иностранных дел Великобритании приедет с визитом в Москву 10 февраля. В связи с этим политолог Владимир Корнилов вспомнил о её прозвище (Танкистка) и предложил организовать для неё экскурсию на танковый биатлон.

"Лиз Трасс по кличке Танкистка завтра будет в Москве. Надо бы ее на танковый биатлон сводить. Чтобы прочувствовала разницу между эстонскими и нашими танками", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Эту идею активно поддержали и подписчики канала. Только некоторые предложили ещё и провести для британского министра уроки по географии и истории.

"Кстати, отличная идея с танковым биатлоном", — заметил Макс 1975. "Тогда уж прокатить на танке с ветерком метров 300 по непромерзшим болотам. Погода как раз благоволит. Только на танке, а не в танке", — добавил Алексей Манмарёв. "Может, сначала в исторический музей, чтобы она поняла, чем отличается монгольское иго от татарского. А также то, как от него страдало государство Украина", — съязвил Pavel Hh. "И заодно урок географии преподать: помогать балтийским странам надо через Балтийское море, а не через Чёрное", посоветовал Dmitry Pershin. "Шойгу подсказать, пусть экскурсию на полигоне проведет", — предложила Maiden. "Пусть с нашей Марией Захаровой в танковый биатлон сыграют!!!" — поддержала Светлана Таланова. "Надо её протестировать как следует, а то ездят и развозят инфекцию. Джонсон побывал в Киеве, потом Ермак заболел, Эрдоган, тревожно за Макрона теперь", — заключила Светлана Межуева.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен