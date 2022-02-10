The Guardian: Трасс подпишет проект "самых жёстких санкций" против России

Глава МИД Британии Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщит, что собирается утвердить проект "самых жёстких санкций" Великобритании против РФ, передаёт The Guardian.

По информации издания, Трасс подпишет документ уже в течение текущей недели, а затем его передадут в парламент страны.

"Это будет самый жёсткий санкционный режим в отношении РФ. Он означает, что мы можем действовать вместе с США и другими партнёрами", — пишет The Guardian со ссылкой на заявление МИД Британии.

В материале сказано, что все меры вступят в законную силу только в случае российского вторжения на украинские земли. При этом журналисты подчеркнули: у Великобритании нет никаких доказательств снижения "военной активности" РФ рядом с Украиной.

10 февраля Трасс встретилась с Лавровым в Москве, чтобы обсудить конфликтную ситуацию вокруг Украины и некоторые другие вопросы, связанные с международной политикой.

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