Лукашенко объяснил, почему никакой горячей войны не будет

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время не будет горячей войны. По его словам, все сейчас ценят комфорт и благополучие, поэтому никто не станет разворачивать военные действия.

Президент Белоруссии высказал своё мнение на очередном рабочем совещании, посвящённом рассмотрению кадровых вопросов.

"Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убеждён, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, сложившейся в мире. По его мнению, обстановка сегодня напоминает предвоенный период 30-40-х годов. Белорусский лидер заявил, что напряжённость, которая присутствует сейчас в отношениях мировых держав, в любой момент может перейти в горячую фазу.

"Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряжённости в мире… Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х и начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу", — сказал он.

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