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Автор Елена Федорова

Лукашенко объяснил, почему никакой горячей войны не будет

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время не будет горячей войны. По его словам, все сейчас ценят комфорт и благополучие, поэтому никто не станет разворачивать военные действия.

Лукашенко объяснил, почему никакой горячей войны не будет

Президент Белоруссии высказал своё мнение на очередном рабочем совещании, посвящённом рассмотрению кадровых вопросов.

"Я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убеждён, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту", — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, сложившейся в мире. По его мнению, обстановка сегодня напоминает предвоенный период 30-40-х годов. Белорусский лидер заявил, что напряжённость, которая присутствует сейчас в отношениях мировых держав, в любой момент может перейти в горячую фазу.

"Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряжённости в мире… Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х и начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу", — сказал он.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия александр лукашенко
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