Лукашенко боится начала войны: ситуация в мире может перейти в горячую фазу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен нынешней ситуацией, сложившейся в мире. По его мнению, обстановка сегодня напоминает предвоенный период 30-40-х годов.

Белорусский лидер заявил, что напряжённость, которая присутствует сейчас в отношениях мировых держав, в любой момент может перейти в горячую фазу.

"Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряжённости в мире… Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х и начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко тоже заметил, что военно-политическая обстановка в мире находится на грани. По его мнению, ситуация в Европе накалилась и находится у опасной черты.

"Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошёл до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся", — высказался дипломат.

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