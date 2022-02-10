Зеленский заявил о психологическом давлении России на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал концентрацию армии РФ возле границ психологическим давлением. Как подчеркнул президент на мероприятии с членами Европейской бизнес-ассоциации, предприниматели могут не переживать за безопасность работы на территории Украины.

"Мы считаем, что накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим", — заявил Зеленский, слова которого цитирует Интерфакс-Украина.

Вместе с этим лидер страны указал на риски, которые существуют с 2014 года. Также президент отметил, что власти Украины реагируют на изменения в этой ситуации. Политики стремятся улучшить обороноспособность, сказал Зеленский. По его мнению, у Киева есть достаточно военной мощи и солдат, чтобы защитить граждан от силовой агрессии.

Ранее глава Украины заявил, что нет такой европейской страны, которая могла бы оказывать на Россию давление. Также лидер подчеркнул: мировые политики не могут заставить Москву изменить свой курс.

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