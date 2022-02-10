Озарение Зеленского: никто в Европе не имеет влияния на Москву

Нет ни одной европейской страны, которая могла бы заставить Россию изменить свой курс, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая перед журналистами в Киеве, он заявил, что не верит в то, что Москва вообще испытывает давление со стороны какой-либо страны на европейском континенте.

“Я не знаю нации в Европе, которая способна оказать серьезное давление на Россию, - сказал политик. – Лучшее тому свидетельство: деоккупации нашей страны пока не происходит”.

К слову, по мнению политологов, опасаться Зеленский – если хочет оставаться президентом - сейчас должен никак не Москвы, а собственных кураторов из-за океана:

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