EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления
Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций
Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"
Медведев может сменить Жириновского на посту лидера ЛДПР
Пентагон: эвакуацией американцев с Украины могут заняться военные
Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы
Виктория Боня сфотографировалась в мини-трусах: держатся на честном слове
Автор Ольга Лебедева

Озарение Зеленского: никто в Европе не имеет влияния на Москву

Мир

Нет ни одной европейской страны, которая могла бы заставить Россию изменить свой курс, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая перед журналистами в Киеве, он заявил, что не верит в то, что Москва вообще испытывает давление со стороны какой-либо страны на европейском континенте.

“Я не знаю нации в Европе, которая способна оказать серьезное давление на Россию, - сказал политик. – Лучшее тому свидетельство: деоккупации нашей страны пока не происходит”.

К слову, по мнению политологов, опасаться Зеленский – если хочет оставаться президентом - сейчас должен никак не Москвы, а собственных кураторов из-за океана:

Военный эксперт назвал условие, при котором на Украине свергнут Зеленского

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Сколько украл Зеленский за год президентства?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
владимир зеленский
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"

Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения C14*, заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.

Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Политика. Новости и аналитика
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"

Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения C14*, заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.

Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Политика. Новости и аналитика
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Последние материалы
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления
Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций
Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"
Медведев может сменить Жириновского на посту лидера ЛДПР
Пентагон: эвакуацией американцев с Украины могут заняться военные
Волна "омикрона" в России побьёт рекорды Европы
Виктория Боня сфотографировалась в мини-трусах: держатся на честном слове
"Рекорды" Смольного в очистке снега не подтверждают факты и математика
Гузеева рассказала о пополнении в семье: "Пусть и ваши мечты сбудутся!"
Врач Болибок пояснил детали выдачи QR-кодов по антителам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников