Нет ни одной европейской страны, которая могла бы заставить Россию изменить свой курс, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Выступая перед журналистами в Киеве, он заявил, что не верит в то, что Москва вообще испытывает давление со стороны какой-либо страны на европейском континенте.
“Я не знаю нации в Европе, которая способна оказать серьезное давление на Россию, - сказал политик. – Лучшее тому свидетельство: деоккупации нашей страны пока не происходит”.
К слову, по мнению политологов, опасаться Зеленский – если хочет оставаться президентом - сейчас должен никак не Москвы, а собственных кураторов из-за океана:
Военный эксперт назвал условие, при котором на Украине свергнут Зеленского
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Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения C14*, заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.