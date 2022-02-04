Военный эксперт назвал условие, при котором на Украине могу свергнуть президента

Тема "насильственного" отстранения от власти действующего президента Украины витает в воздухе не только в этой стране — мир, наблюдая за периодически разыгрывающимися в Киеве "шоу" гадает: будет или нет новый Майдан.

Предположения, напомним, звучат разные:

и что экс-президент Петр Порошенко собирает "ударные бригады",

и что "западные кураторы" недовольны,

и что военные вполне могут свергнуть Зеленского в случае угрозы полномасштабной войны с Россией.

Это, крайнее, предположение изданию Украина. ру прокомментировал военный эксперт Александр Жилин.

По его мнению, "свергнуть Зеленского" украинцы не смогут, так как "центр управления страной находится в США". Но, как только оттуда дадут отмашку, власть в Киеве сразу сменится.

"Они (американцы) могут позволить убрать Зеленского с Банковой, но только тогда, когда сочтут это нужным. Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с ним, ровно в тот же момент по всей стране загорятся покрышки и президент не продержится до конца суток. Этого не происходит пока потому, что там (в Вашингтоне) нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность", — пояснил Жилин, отметив, что все сотрудники украинских спецслужб "присягнули США". — Суверенитета у этой страны нет".

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