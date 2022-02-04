Тема "насильственного" отстранения от власти действующего президента Украины витает в воздухе не только в этой стране — мир, наблюдая за периодически разыгрывающимися в Киеве "шоу" гадает: будет или нет новый Майдан.
Предположения, напомним, звучат разные:
Это, крайнее, предположение изданию Украина. ру прокомментировал военный эксперт Александр Жилин.
По его мнению, "свергнуть Зеленского" украинцы не смогут, так как "центр управления страной находится в США". Но, как только оттуда дадут отмашку, власть в Киеве сразу сменится.
"Они (американцы) могут позволить убрать Зеленского с Банковой, но только тогда, когда сочтут это нужным. Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с ним, ровно в тот же момент по всей стране загорятся покрышки и президент не продержится до конца суток. Этого не происходит пока потому, что там (в Вашингтоне) нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность", — пояснил Жилин, отметив, что все сотрудники украинских спецслужб "присягнули США". — Суверенитета у этой страны нет".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.