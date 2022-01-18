Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России

Экс-нардеп Верховной рады Василий Волга на днях заявил, что на Украине так долго и активно с подачи политиков разного уровня ждали вторжения России, что сейчас в обществе царит тотальное недоверие к власти. При этом общество "сильно радикализируется", даже в центре. По словам политика, речь уже идёт о подготовке к новому Майдану. Политолог, аспирант факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Егор Дибров уверен, что предпосылки к новому Майдану существуют с сентября 2014 г., когда экс-президент Украины обещал закончить конфликт в Донбассе за 2 недели, а вместо этого завел ВСУ и иностранные частные военные компании (ЧВК) в Иловайский и Дебальцевский котлы под Донецком.

На чём погорел олигарх Ахметов

Представители оппозиции, если бы не боялись за свой капитал, могли бы еще в 2014 г. на волне борьбы с представителями госпереворота осуществить ответный Майдан. Силы и возможности у представителей бежавшей "Партии регионов" и их спонсора Рината Ахметова еще были, но олигарха подвела привычка играть на две стороны.

"В попытках договориться с оппозицией в лице Порошенко Ахметов рассчитывал, что всё пройдёт как в 2004 г., но из-за промедления на 8 лет были почти потеряны как капиталы Ахметова, так и его сферы влияния, включая возможность изменить ситуацию в нужную для себя и Украины сторону. На волне пустых обещаний о прекращении войны пришел к власти и действующий президент Украины Зеленский. Вместо мира он принес укрепление политико-экономического кризиса, массовый отток населения, прежде всего, в Польшу и другие страны ЕС, связанный с падением общего уровня жизни, вызванным девальвацией национальной валюты и искусственным энергетическим кризисом", — отметил в интервью Pravda. Ru Егор Дибров.

По данным Международного валютного фонда на конец 2021 г., ВВП Украины показал самые худшие показатели, сделав Украину самой бедной страной Европы.

Для сравнения:

ВВП России — 30 431 тыс. долларов,

ВВП Молдавии — 14 257 тыс. долларов,

ВВП Украины — всего 14 145 тыс. долларов.

Стоит отметить, что еще при Порошенко произошло небывалое за всю историю обесценивание гривны с 8 до 28 гривен за 1 доллар. При этом, как отмечают представители действующего руководства, плохо жилось именно при экс-президенте Януковиче, при котором 1 доллар стоил 8 гривен. Сейчас многие украинцы период правления Януковича называют "золотым временем". Но ведущие украинские политики и экономисты считают, что запредельная инфляция и введение продуктовых карточек для бедных, процент которых постоянно растет в геометрической прогрессии, — истинный показатель "лучшей" жизни для украинцев.

Недальновидный Зеленский сам подготовил почву для Майдана

В вопросе прекращения войны против своих же граждан в Донбассе ситуация остается без изменений в лучшую сторону. Обстрелы продолжаются, также Зеленским не была снята экономическая блокада Донбасса, начавшаяся в 2016 году. Владимир Зеленский практически полностью отошёл от своих предвыборных обещаний, которые он озвучивал только для того, чтобы прийти к власти и начать ретранслировать риторику украинского меньшинства, основанную на русофобии, на которую опирался экс-президент Украины Порошенко.

Зеленский демонстрирует свою недальновидность и, несмотря на амбиции и готовность идти на второй срок, предпринимает действия, которые ведут к падению собственного рейтинга. По данным независимого аналитического центра "Украинский институт будущего", на конец 2021 г. рейтинг президента Украины составляет 25 %, что по сравнению с осенним опросом ниже на 7 %. Кроме того, 66% опрошенных не доверяют действующему главе Украины.

Молодой электорат, на остатках которого приходил Зеленский во власть, при первой возможности уехал в Польшу, а более старшее поколение и пенсионеры мало верят в обещания очередного "лидера" страны. В связи с этим не возникает вопросов в том, что "Майдан" будет, но главный вопрос — когда?

Станет ли Порошенко лидером новых протестов

"Вероятно, возвращение экс-президента Порошенко из Польши, который "гордо", но резко скрылся в соседней стране от политического преследования Зеленского после выдвинутого обвинения в государственной измене по закупке угля, не повлияет на ситуацию. Некогда те, кто смеялся над побегом Януковича в РФ, сами при первой возможности направились в дружественную и финансирующую их Польшу. По мнению партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко, оказывается, что так делать нельзя, потому как это не демократично, а по-диктаторски. Получается, что если раньше подобное делал Порошенко и его сторонники — это правильно, а если то же самое против него, то это диктатура "Слуги народа", почти что пролетариата. Порошенко обещал вернуться, но это не значит, что он возглавит новые волнения. Подобные двойные стандарты говорят о том, что на Украине происходит борьба политических кланов Запада, чьи интересы представляют украинские депутаты. По подобным действиям можно определить, что на украинскую некогда независимую политику страны оказывают давление сразу несколько стран, среди которых США,

Великобритания,

Германия,

Польша и др. Россия в данном вопросе остается в стороне, так как какие-либо механизмы влияния на Киев были утрачены еще в 2014 году. Стоит отметить то, что даже если представители украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" говорят более лояльно в отношении России, это не значит, что РФ включена в игру напрямую. Подобная политика со стороны "ОПЗЖ" говорит не о подконтрольности России, а о "реверансе" со стороны Ахметова в сторону РФ, который понимает, что в условиях искусственной псевдоборьбы Зеленского с олигархами Ахметов в случае чего сможет что-то предложить РФ", — отмечает политолог.

Для нового Майдана нужен новый лидер, одним из которых может стать экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, рейтинг которого, согласно проведенному опросу НАЦ "Украинский институт будущего" в конце 2021 года, составляет 31 %, при недоверии 50 % опрошенных. Данные показатели говорят о том, что он находится ближе всего к роли "нового лидера", может, и не протестных масс, но занимающего ведущее положение в будущей обновленной структуре.

Стоит отметить, что создание межфракционной политической партии "Разумная политика" непростое действие, которое требует одобрения многих сил. Политпартия "Разумная политика" позиционирует себя как правоцентристская политическая сила, а значит, получение власти и замена на этом посту "Слуги народа" никак не отразится на состоянии и курсе страны. Высока вероятность, что они продолжат реализацию антироссийской политики и поддержат тлеющее состояние конфликта в Донбассе. Исходя из этого, в случае Майдана произойдёт некий внутренний "дворцовый переворот".

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), 64% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Но часто ли руководство страны и страны Запада ставят свои интересы выше украинских? Судя по событиям последних 8 лет — никогда. Примечательно, что для США, чтобы обвинить Россию в дестабилизации ситуации на Украине, подойдет и такой самоорганизованный американцами "дворцовый переворот" на Украине. США, Великобритания и другие страны ЕС ведут открытую гибридную войну, а как известно — на войне все средства хороши. Поэтому страны Запада для достижения собственных целей будут использовать все способы.

Учитывая то, что США не пошли на уступки в вопросе Стратегической стабильности, Западу нужен повод, чтобы обвинить Россию. На войну с ядерной державой никто не согласится, а на конфликт и на "политпредставление" в Киеве, который полностью им подчинён, страны Запада могут пойти не задумываясь. В связи с чем России нужно быть предельно внимательной и стараться избегать любых провокаций во всех сферах взаимодействия. "Аннушка уже разлила масло", теперь главное — правильно подобрать инструменты, чтобы остановить "трамвай" НАТО, движущийся на восток Европы на всех парах.

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