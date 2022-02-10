CPH Post: Дания списала в "утиль" обещанные Украине 400 ракет: "Слишком старые"

Дания не будет поставлять обещанные ракеты Stinger из-за их "старости". Ранее речь шла о 400 единицах летального оружия. Однако недавно назначенный министр обороны страны Мортен Бедсков заявил, что ни эти ракеты, ни какие-либо другие Киев пока не получит.

Как подчеркнул министр, ракеты были выпущены ещё в конце 1980-х — середине 1990-х годов в США и закуплен датским правительством.

"Россия продемонстрировала совершенно неприемлемое поведение по отношению к Украине. Мы обязаны помочь. Но эта помощь должна работать", — цитирует Бедскова CPH Post.

Обещанные ракеты в количестве 400 штук Незалежной, датский министр назвал "реликвией со времён Второй мировой войны" и заявил, что правительство рассмотрит возможность помощи Украине, правда, какой конкретно не уточнил.

Как отмечает издание, при этом Дания укрепляет свои рубежи и перебросила два истребителя F-16 на остров Борнхольм.

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