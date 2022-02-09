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Автор Светлана Нерадовская

Кулеба потребовал наказать Россию санкциями за "нарушение" Минских соглашений

Мир

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, против России нужно немедленно ввести санкции из-за грубого нарушения ею международного права и Минских договорённостей в частности.

Кулеба потребовал наказать Россию санкциями за "нарушение" Минских соглашений

"Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договорённостей. И за это её надо наказывать санкциями", — заявил Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой испанского МИД Мануэлем Альбаресом.

По словам украинского министра иностранных дел, конфликт в Донбассе нужно стремиться разрешить дипломатическим путём. При этом Кулеба уверен, что санкции против России — это тоже элемент дипломатии.

Как пишет ТАСС, глава МИД Украины настоятельно потребовал применить санкции "в случае дальнейшей или новой волны вооружённой агрессии России против Украины".

На Украине и на Западе уже несколько месяцев заявляют о якобы готовящемся нападении РФ на Незалежную. В Москве отрицают любые агрессивные намерения против кого бы то ни было.

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Кулеба об обсуждении содержания санкций против РФ: это контрпродуктивные дискуссии.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина дмитрий кулеба минские соглашения
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