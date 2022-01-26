США грозят "матерью всех санкций". Почему Путин не боится

Обещанный Вашингтоном ответ на предложения России в области безопасности практически готов. Стороны будут обсуждать уступки, но на предложения Москвы по безопасности Вашингтон будет отвечать встречными претензиями.

А в конгрессе США идёт дискуссия о том, насколько радикальные меры воздействия на Россию нужно предпринять.

Речь идёт о "матери всех санкций", по существу, объявляющих РФ "ядерную экономическую войну". Но ведь первопричиной проблем стали увеличение численности контингента в Европе, размещение войска у границ РФ!

Мировая обстановка стала напряжённой после того, как последовали ответные меры Москвы (такие, как экстренные учения Балтийского флота, Союзного государства и т. п.).

Запад, что называется, поднял крик о скором и обязательном наступлении России на украинскую территорию и продолжает эксплуатировать эту тему.

Это происходит даже несмотря на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который однозначно заявил, что угрозы российского вторжения на сегодняшний день не просматривается.

На днях агентство Bloomberg со ссылкой на некоего официального представителя ЕС сообщило, что США в целом определились с ответом.

Предварительно известно, что по всем пунктам они отвечать не намерены, но перечислят те области, где Запад готов пойти на уступки России. От РФ, в свою очередь, потребуются ответные уступки.

Понятно, что российские предложения приняты не будут, да Москва уже на этом и не настаивает. Известно, что США будут отвечать России и от имени ЕС.

Вот только сам ответ может оказаться засекреченным настолько, что опубликован не будет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее допускал такую возможность, если на секретности станут настаивать американцы. В американской прессе пишут, что администрация Джозефа Байдена намерена свои решения не делать достоянием общественности.

Свою лепту внесёт и американский конгресс, в частности его верхняя палата. Издание Politico сообщило о встрече четырёх сенаторов-республиканцев и четырёх сенаторов-демократов. Они обсуждали акт о защите суверенитета Украины. В итоге именно он и станет основанием для экономической войны с Россией.

В пакет на этот раз якобы войдут:

некие непонятные меры против президента РФ,

меры против большей части членов правительства,

санкции против добывающих отраслей промышленности,

"адские" санкции против первичного и вторичного суверенного долга,

обсуждается возможность отключения РФ от системы SWIFT.

Пока законопроект не дают принять именно республиканцы, которые выступают за менее радикальные, но превентивные санкции. Они предлагают помощь Украине по линии безопасности и хотят наделить Байдена правом лично решать, какие санкции уместны в данном случае.

А вот Bild, ссылаясь на свои источники, пишет, что США устами директора ЦРУ Уильяма Бёрнса уже предложили ЕС подумать над санкциями против экспорта сырья и вооружений из России. Газета считает, что это нанесёт ущерб РФ на 50 млрд долларов.

Правда при этом СМИ отмечают: все предыдущие "адские" санкции Россию не пошатнули, режим "не смели", да и нанесли не меньший ущерб "западным партнёрам".

Впрочем если США в данном вопросе не поддержат европейцы, то удар по российской экономике будет не слишком сильным. Но в целом санкции радикально изменят повестку и всем будет просто не до Украины.

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