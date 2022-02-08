EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят

Мир

Если поставки российского природного газа в Европу будут прекращены из-за эскалации на Украине, Америка полностью готова восполнить нехватку своим сжиженным природным газом.

США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят

Об этом объявил президент США Джо Байден.

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме, Байден заверил, что Вашингтон «готов восполнить энергетический пробел, который может возникнуть, если российские трубопроводы перестанут поставлять этот товар своим западным соседям».

Впрочем, несмотря на уверенность тона, с которым обещание было дано, ясного понимания, как его выполнять, в Штатах, похоже,нет:

“… мы рассматриваем возможности восполнить потерянный газ из России. Мы в процессе того, чтобы попытаться понять, что мы можем сделать для этого, а также пообщаться с нашими друзьями по всему миру. Мы думаем, что могли бы восполнить значительную его часть, которая была бы утрачена”, - сказал американский лидер.

Заверения Байдена прозвучали в ответ на вопрос немецкого журналиста, который выразил сомнение в способности – и готовности - Америки обеспечивать энергетическую безопасность ЕС, назвав это “пустым обещанием". Он также отметил, что американский СПГ значительно дороже и доступен в меньших объемах, чем может потребоваться для замены российского газа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

США хотят потеснить Россию на европейском рынке нефти
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ европа джо байден
Новости
У Конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят
Захарова заявила, что Берлин живёт "под ботинками" американских солдат
Почему Стас Михайлов "истаял" после операции, объяснил врач
Старший сын Михаила Пореченкова попал в серьёзное ДТП
Пустые обещания Беглова привели к оттоку молодежи из Петербурга
Медики рассказали, как проявляется новый штамм COVID-19 "стелс-омикрон"
Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья
Миро о реакции украинцев на прокат фигуристки РФ: "Угадаете, кто не встал?"
Олимпиада, 9 февраля: Россия останется без лыж и биатлона. Медалей не ждать?
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская Любовь Степушова Стол Путина против стола Зеленского: когда размер имеет значение Любовь Степушова Юрий Носовский Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить Юрий Носовский
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Андролог: мужики, не ленитесь проверять тестостерон — он не только про потенцию
Здоровье
Андролог: мужики, не ленитесь проверять тестостерон — он не только про потенцию
Последние материалы
США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят
Захарова заявила, что Берлин живёт "под ботинками" американских солдат
Эксперт: как правильно выбирать магазинное молоко
Политолог: у премьера Британии есть веский повод дразнить Россию
Почему Стас Михайлов "истаял" после операции, объяснил врач
Старший сын Михаила Пореченкова попал в серьёзное ДТП
Пустые обещания Беглова привели к оттоку молодежи из Петербурга
Медики рассказали, как проявляется новый штамм COVID-19 "стелс-омикрон"
Жизнь можно изменить с помощью гипноза
Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников