США взяли на себя обязательство перед ЕС, в которое сами не очень-то верят

Если поставки российского природного газа в Европу будут прекращены из-за эскалации на Украине, Америка полностью готова восполнить нехватку своим сжиженным природным газом.

Об этом объявил президент США Джо Байден.

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме, Байден заверил, что Вашингтон «готов восполнить энергетический пробел, который может возникнуть, если российские трубопроводы перестанут поставлять этот товар своим западным соседям».

Впрочем, несмотря на уверенность тона, с которым обещание было дано, ясного понимания, как его выполнять, в Штатах, похоже,нет:

“… мы рассматриваем возможности восполнить потерянный газ из России. Мы в процессе того, чтобы попытаться понять, что мы можем сделать для этого, а также пообщаться с нашими друзьями по всему миру. Мы думаем, что могли бы восполнить значительную его часть, которая была бы утрачена”, - сказал американский лидер.

Заверения Байдена прозвучали в ответ на вопрос немецкого журналиста, который выразил сомнение в способности – и готовности - Америки обеспечивать энергетическую безопасность ЕС, назвав это “пустым обещанием". Он также отметил, что американский СПГ значительно дороже и доступен в меньших объемах, чем может потребоваться для замены российского газа.

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