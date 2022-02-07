"Белый дом заврался вконец" - американцы теперь доверяют больше Трампу

Рядовые американцы всё чаще заявляют о недоверии к администрации президента Байдена. Судя по комментариям в соцсетях, их раздражает обилие "неточных заявлений без приведённых доказательств".

Из последних "фейков, придуманных Белым домом" пользователи Twitter, к примеру, отмечают, что власти так и не раскрыли точных данных

ни о "вторжении российских войск в Украину",

ни о причинах появления коронавируса, "которые, между прочим, будоражили умы миллиардов людей",

ни об "уничтожении главаря ИГ* Аль-Курейши, вместе с которым погибли мирные жители".

К слову, мнение рядовых американцев разделяют и некоторые авторитетные СМИ. Например, ИА Associated Press заявило, что американские власти "всё больше и больше" теряют доверие "из-за их ошибочных заявлений, лжи, лжи и отсутствия прозрачности".

В качестве примера AP приводит заявление Госдепа США о том, что Россия якобы готовит "грандиозную провокацию" — создание шокирующего пропагандистского видео, чтобы "таким образом оправдать свою военную операцию против Украины".

"Они не захотели раскрывать, что побудило их об этом заявить, как позже не посчитали нужным объяснять свою уверенность в том, что жертвы среди гражданского населения были вызваны взрывом смертника, а не спецназом США во время рейда в Сирии", — говорится в опубликованной АР статье.

Вывод журналистов издания прост и очевиден:

"Отсутствие прозрачности в заявлениях американских властей подорвало и без того исчерпанные резервы доверия Вашингтона, критического ресурса, уменьшенного на протяжении десятилетий случаями лжи, лжи и ошибок по всевозможным вопросам".

К слову, "лживостью администрации Байдена" сами американцы объясняют увеличение популярности экс-президента Дональда Трампа, уровень доверия к которому "возрос, как никогда".

Трампа считали и до сих пор считают одним из самых честных президентов США, президентом, который никогда не позволял себе что-то умалчивать. Напротив, лидер республиканцев считался одним из тех лидеров, которым была свойственна своеобразная "мужицкая" прямота.

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