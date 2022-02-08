Американского политика уличили в лицемерии и любви к роскоши

Спикер палаты представителей США, руководитель делегации Конгресса на мероприятии по защите климата в Глазго Нэнси Пелоси отдала 489,1 тысячи долларов за передвижение на частном самолёте. Подобные путешествия вредят экологии сильнее, чем другие способы куда-либо добраться.

По информации Daily Mail, единомышленница американского президента Джозефа Байдена постоянно выступала за борьбу с климатическими проблемами и напоминала об ответственности Вашингтона в этой области. Журналисты проанализировали данные Федеральной избирательной комиссии и выяснили, что с октября 2020 года по декабрь прошлого года Пелоси потратила на перелёты 489,1 тысячи долларов.

В 2021 году политик представляла США на саммите в Глазго. В ходе выступления глава делегации подчеркнула, что она заботится об окружающей среде, поскольку является католичкой.

"Для меня это религиозная вещь", — отметила тогда Пелоси.

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