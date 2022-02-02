"Чёрный ящик" отследит все этапы климатического апокалипсиса

Учёные Университета Тасмании планируют установить на Земле специальный "чёрный ящик" на случай глобальной климатической катастрофы. Туда будут загружаться данные обо всех событиях, которые могли повлиять на экологическое состояние нашей планеты.

Климатическая катастрофа реальна!

Вот уже несколько десятков лет нас пугают различными климатическими страшилками. Это и сдвиг полюсов, и "парниковый эффект", возникающий в результате выбросов газов в атмосферу, и загрязнение окружающей среды.

Все эти вещи, по мнению экспертов, способны изменить климат на Земле. И не в комфортную для нас сторону. В итоге, например, в одних регионах станет очень холодно, а в других очень жарко. В некоторых местах просто нельзя будет жить.

Также увеличится количество погодных аномалий. Впрочем, мы уже сейчас наблюдаем, что выросло число ураганов, природных пожаров, дождей, штормов, снегопадов, и это довольно сильно влияет на нашу жизнь. Не говоря уж о снижении качества состава воздуха и отравлении водоёмов. Можно предположить, что эти процессы в течение ближайших лет будут только усугубляться. Специалисты считают, что от глобального "апокалипсиса" нас отделяет всего пара десятилетий.

Как в самолёте

Чёрные ящики Ан-148

Физические "чёрные ящики" для нас в основном ассоциируются с авиацией, хотя они сегодня применяются и на других видах транспорта. Это бортовые самописцы, которые регистрируют основные параметры полёта, внутренние показатели функционирования систем летательного аппарата, переговоров экипажа и т. д. Чаще всего о них вспоминают после того как случается какой-то инцидент, например крушение самолёта.

А какое отношение подобные приборы имеют к климату? Проект Earth's Black Box подразумевает установку самописца в виде реального ящика с толстыми стальными стенками. Его размеры составят 10х4х3 метра. Планируется, что устройство будет установлено до конца этого года на западном побережье острова Тасмания.

Самописец будет фиксировать изменения состава воды, воздуха, степень закисления океана и концентрацию углекислого газа в атмосфере, расход топлива и энергии. Кроме того, он станет отслеживать исчезновение тех или иных видов животных и колебания количества населения планеты. Предполагается собирать также сведения, полученные из мировых СМИ и социальных сетей.

Успеем ли?

"Цель устройства — представить беспристрастный отчёт о событиях, которые приводят к гибели планеты, взять на себя ответственность перед будущими поколениями и вдохновиться на срочные действия", — сказано на сайте проекта.

Вот только не станет ли уже поздно, когда катаклизм грянет и спасать будет некого и нечего? Или информация будет регулярно подвергаться анализу, чтобы успеть принять меры в критической ситуации? Хорошо бы реализовать второй вариант.

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