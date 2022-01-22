Экопроблемы на службе геополитики: кто и зачем раздувает "экотревожность"

Климат Земли изменяется на протяжении всей её истории, но в последние десятилетия этот вопрос стал вызывать пристальное внимание учёных и мирового сообщества. Причём среди неспециалистов разумная тревожность постепенно сменяется паническими настроениями, которые раздувают информационные манипуляторы и "алармисты" постулатами вроде: "специалисты доказали: мир на краю гибели!". О том, как "забота об экологии" подчас становится способом управления людскими умами, мы побеседовали с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

— Наталия Рудольфовна, вопросы воздействия человека на природу и климат отнюдь не новы, так почему внимание на этой проблеме так активно заостряется именно сейчас?

— Когда сегодня заговаривают о глобальных экологических проблемах, имеют в виду, прежде всего, последствия мирового потепления климата, которое принято связывать с деятельностью человека, прежде всего — с выбросами в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива. Учёные давно озабочены прогнозированием и предотвращением этого воздействия: в частности, ведутся поиски новых дешёвых и безопасных источников энергии, которые позволили бы уменьшить выбросы СО2 в атмосферу.

А вот нагнетание "экотревожности" в обществе служит куда менее благородным целям. Как отмечают эксперты, опрошенные изданием Washington Post, многие люди живут сегодня в постоянном беспокойстве и напряжении, в страхе конца света, как это было в период холодной войны. Тогда "страшилкой" выступала возможность применения ядерного оружия, теперь же главным пугалом стала потенциальная экологическая катастрофа. А ведь, как известно, напуганными людьми куда проще управлять.

Наряду с острыми вопросами соблюдения прав человека и предотвращения опасностей пандемии, лозунг "борьбы за экологию" и экотревожность людей сегодня позволяют манипулировать и отдельными личностями, и обществом. Показательно, что выражение "чрезвычайная климатическая ситуация" ("climate emergency") было признано "словом 2019 года" по версии Оксфордского словаря. Учёные-экологи, различные "зелёные" активисты и разносчики тревожных слухов вольно или невольно становятся сегодня инструментами экономического и политического влияния.

Мало того, риторика, раздувающая общую экологическую тревожность в обществе, маскирует конкретные проблемы, которые на самом деле остро актуальны. Так, например, для России особую значимость имеет проблема деградации вечной мерзлоты, чреватая не только экологическими катастрофами на территории страны, но и потенциально опасная для всего мира в случае, если таяние освободит древние бактерии и вирусы, неизвестные науке. Российские учёные стараются привлечь повышенное внимание к этим проблемам, но их голоса теряются на фоне мировой экоистерии.

Саммит по климату

— Кому в сегодняшних условиях выгодно запугивать нас климатическими проблемами и провоцировать критику России как "помехи" в мировой борьбе с изменением климата?

— Наши геополитические оппоненты по традиции ищут новые возможности давления на "неугодные" им страны и правительства. Найдя себе очередное моральное оправдание в "заботе об экологии", они пытаются на международном уровне признать преступными государства, которые не следуют некой экодоктрине. Глава британской разведки Ричард Мур напрямую заявил, что Ми-6 будет заниматься "зелёным шпионажем" — следить за тем, как другие промышленно-развитые страны борются с изменением климата.

Что касается критики России за противодействие "зелёной" повестке — эта ситуация очень ярко проявилась на недавнем заседании Совбеза ООН, на котором Россия наложила вето на проект резолюции, предлагающей рассматривать изменение климата как угрозу международной безопасности. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал проект неприемлемым, ведь по оценкам ряда экспертов, принятие этой резолюции позволило бы обвинять страны, по разным причинам неспособные соблюсти какие-то требования борьбы с изменением климата, в чём угодно, включая современные военные конфликты в Африке.

Некоторые специалисты уже говорят об "экофашизме" и формирующейся "тоталитарной экорелигии", ведь экспертные мнения зачастую подаются как не допускающие сомнения и альтернативных оценок.

Скажем, политика видеохостинга YouTube сегодня такова, что любой отход от официальной доктрины, любое сомнение в причинах изменения климата, глобального потепления и т. д. наказывается снятием монетизации и запретом рекламы видеоконтента. Ещё один яркий пример — недавний доклад Межправительственной группы экспертов ООН, в котором отмечается, что рост средних температур в мире бьёт все рекорды, и вина за это безапелляционно возлагается на человечество. При этом полностью игнорируются сомнения других экспертов, обращающих внимание на то, что связь повышения температуры на Земле с увеличением содержания углекислоты в атмосфере — это лишь одна из теорий.

Существуют, кстати, и факты, ставящие её под сомнение — скажем, специалисты отмечают, что с 1940 по 1975 год уровень СО2 в атмосфере рос, но на планете регистрировалась тенденция глобального похолодания, а в начале 21 века температура долго оставалась стабильной. Отмечают учёные и то, что климатические модели далеко не всегда достоверны, а предсказания паникёров, касающиеся сроков и степени повышения температуры и разгула природных катаклизмов, уже неоднократно не сбывались.

— А кто сегодня является основной целевой аудиторией манипуляторов экологической повесткой?

— В первую очередь под ударом находятся молодые люди, которые только планируют свою судьбу и в чьих руках скоро будет будущее планеты. Согласно исследованиям, которые ещё в 2018 году провела американская аналитическая и консалтинговая компании Gallup, ситуация с изменением климата волнует почти три четверти людей в возрасте от 18 до 34 лет и лишь чуть больше половины опрошенных старше 55 лет. Такая разница в системе ценностей усугубляет и без того значимый межпоколенческий конфликт.

В каком-то смысле экология сегодня становится модным брендом. При этом по статистике ЮНЕСКО лишь 53% учебных программ в мире включают какую-либо информацию об изменении климата, а 60% опрошенных преподавателей не считают эту тему важной. Нет обязательного курса экологии и в российских школах — этот вопрос оставлен на откуп учебных заведений. То есть молодым людям зачастую приходится довольствоваться экологической информацией, почерпнутой в интернете, которая далеко не всегда достоверна и с гарантией подпитает их экотревожность: страх, отчаяние, боль потери, стыд, депрессивное состояние "выученной беспомощности".

Специалисты сегодня отмечают у людей чувство вины даже за авиаперелёты и рождение детей! По данным Йельской школы окружающей среды, острее всего климатические проблемы волнуют молодых женщин, которые воспринимают их как угрозу себе лично и даже своим ещё нерождённым детям.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о связи климатических и демографических проблем. Как вы относитесь к современным идеям о необходимости сокращения населения Земли?

— Попытки повлиять на решение людей о том, обзаводиться ли им детьми, сегодня прослеживаются совершенно явно, при том, что не существует однозначного ответа на вопрос, поможет ли это решить проблемы окружающей среды — учёные здесь противоречат друг другу. Шведские, например, в 2017 году привели пугающую статистику, гласящую, что рождение каждого ребёнка в развитой стране приводит к выбросу примерно 58 дополнительных тонн СО2 в год.

Стоит ли удивляться, что всё больше людей сегодня задумываются об отказе от деторождения. Одно из таких движений называется Birth Strike, его последователи пропагандируют "родильную забастовку", а антинаталисты и вовсе считают, что приводить в этот мир новых людей не следует по морально-этическим соображениям, ведь в мире человека ждут страдания.

Вносят свою лепту в распространение панических настроений и журналисты: совсем недавно знаменитый журнал Vice опубликовал "сенсационную" статью о том, что молодые люди во всём мире воздерживаются от обзаведения детьми по причине климатической тревожности. А ведь по данным журнала Lancet за период с 1950 по 2017 годы коэффициент суммарной рождаемости сократился почти вдвое: с 4,7 до 2,4 рождений на каждую женщину.

До России эти тенденции в полном объёме пока не докатились: у нас факторы, сдерживающие рост семей, скорее экономические, но среди совсем молодых людей подобные настроения уже зреют, всё чаще желание быть "чайлдфри" оправдывается заботой о планете. Но имеет ли это смысл, если, по некоторым подсчётам, один запуск на орбиту космического туриста производит больше СО2, чем обычный человек за всю свою жизнь? Кстати, основатель SpaceX Илон Маск анонсировал программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, содержащейся в атмосфере. Это в очередной раз доказывает, что у нас есть гораздо более логичные и действенные возможности справиться с климатической ситуацией, чем отказ от обзаведения семьёй.

Климатическая карта

— Что делается или должно быть сделано в России, чтобы противостоять "зелёной" информационной угрозе?

— Сегодня мы являемся свидетелями формирования глобального инструмента манипуляции как сознанием отдельных людей, так и социальными, геополитическими процессами. Россия последовательно выступает за защиту суверенитета и интересов развития страны, а значит — против любой политизации экологических вопросов. Позиция нашей страны такова: для реального решения экологических проблем необходимо сосредоточиться на конкретных, а не общих и идеологических, вопросах и действиях.

Чтобы защититься от манипуляций "зелёной" тематики и не допустить в России роста панических настроений, на государственном уровне необходимо, прежде всего, повысить экологическую грамотность населения: ввести обязательные курсы экологии в школах и вузах, официальные образовательные курсы для всех, кто чувствует экотревожность.

— А тем временем, что можем сделать для своей информационной защиты мы сами? Как отличить реальную тревогу специалистов от попыток манипуляции нашим сознанием?

— Механизм манипуляции основан на отключении нашего критического мышления — на обращении к нашему инстинктивному началу, к эмоциям и страхам. Природный механизм внушает нам необходимость неотступно держать в фокусе внимания то, что опасно для нас: когда нам больно и плохо — мы не способны думать ни о чём, кроме этого. А если не можем решить проблему — не можем и убрать её из фокуса внимания.

Самый верный способ противодействия манипулятивным технологиям — сознательно пропускать происходящие процессы через критическое мышление. Подвергайте сомнению источники климатических "страшилок", не ленитесь перепроверить пугающий сенсационный материал, не доверяйте огульно любым псевдоучёным, назвавшимся специалистами и экспертами, сравнивайте данные, изучайте аргументы, ищите рациональные способы решения проблем — то есть, действуйте как разумные люди, а не напуганные животные.

Не идите на поводу у информационных манипуляторов — ощущать беспокойство по важным жизненным вопросам нормально, но нерассудительная экотревожность способна принести не пользу нашей планете, а лишь вред нам самим.

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