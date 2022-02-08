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Автор Елена Федорова

МИД РФ о "Северном потоке-2": Россия готова играть по европейским правилам

Мир

В министерстве иностранных дел РФ заявили о готовности России соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2" для успешной реализации проекта магистрального газопровода.

МИД РФ о "Северном потоке-2": Россия готова играть по европейским правилам

"Приходится многократно разъяснять, что "Северный поток-2" — исключительно экономический проект, который выгоден европейским потребителям. Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок", — передаёт РИА Новости слова заместителя главы ведомства Александра Панкина.

Ранее американский лидер Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем обозначил, какие меры будут приняты против России в случае её вторжения на Украину.

"Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока-2" больше не будет", — заявил президент Штатов.

Угрозы прекратить реализацию проекта газопровода уже не раз поступали от Запада и ЕС. "Северный поток-2" иностранные партнёры пытаются использовать как средство давления на Россию, обвиняя её в агрессии в отношении Украины. Так, например, польский историк и дипломат Витольд Ващиковский заявил, что Западу нужно было поставить РФ условие по "Северному потоку-2": газопровод будет запущен только тогда, когда россияне уйдут с Украины.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия европа северный поток-2 александр панкин
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