Глава МИД ФРГ пояснила свои слова о "Северном потоке-2"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок дала пояснение тому, что сказала ранее о "Северном потоке-2" и тому, что газопровод не соответствует праву ЕС.

Днём раньше в эфире телеканала ZDF Бербок заявила, что одобрение "Северного потока-2" невозможно из-за его несоответствия правилам энергетической политики Евросоюза.

Глава МИД ФРГ напомнила, что сертификация газопровода была приостановлена Федеральным сетевым агентством Германии в связи с возникшими противоречиями с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза, которым обязан отвечать трубопровод. Она отметила, что в данном случае не выполнено условие анбандлинга, которое предполагает разделение компаний, ведущих добычу и транспортировку газа.

"Это было сделано ещё несколько дней назад агентством", — подчеркнула Бербок, отвечая на вопрос о том, кто именно решил, что газопровод не соответствует правилам.

Это уточнение было сделано главой МИД ФРГ перед совещанием министров иностранных дел ЕС.

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