Глава МИД ФРГ назвала причину, мешающую запустить "Северный поток-2"

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок интервью телекомпании ZDF заявила, что газопровод "Северный поток-2" пока не может быть запущен, поскольку он не соответствует энергетическим требованиям ЕС и по-прежнему вызывает опасения по поводу "безопасности”.

"В настоящее время ситуация такова, что этот трубопровод не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства, и вопросы безопасности все еще находятся на столе”, — сказала она.

Напомним, "зелёные", представителем которых является новый министр, открыто выступали против трубопровода и во время недавней избирательной кампании призывали прекратить его строительство. Их партнеры по коалиции от социал-демократической СДПГ были более сдержанны в выражении своего мнения о проекте.

В решении "рулит" не экология

Помимо препятствий для сертификации, судьба трубопровода напрямую связана с политикой, заявил новый канцлер Германии от СДПГ Олаф Шольц, подтвердив приверженность Берлина сохранению нынешнего транзита газа через Украину, за что Украина получает вознаграждение от России.

"Мы по-прежнему чувствуем ответственность за обеспечение того, чтобы украинский бизнес по транзиту газа оставался успешным. То же самое касается и будущих возможностей”, — сказал Шольц в воскресенье во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Предшественница Шольца, Ангела Меркель, высказывалась в поддержку трубопровода, утверждая, что проект обеспечит стабильные поставки природного газа в Европу в целом. Однако Меркель аналогичным образом связала перспективы запуска трубопровода с сохранением нынешнего украинского транзитного соглашения.

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