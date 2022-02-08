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Автор Екатерина Широкова

На Украине рассказали, что Макрон "подхватил" от Путина и везёт в Киев

Мир

После переговоров французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Украине "не светит" ничего хорошего. Как заявил политолог из Незалежной Юрий Романенко, Макрон привезёт в Киев "европейскую пустоту" и "лапшу".

На Украине рассказали, что Макрон "подхватил" от Путина и везёт в Киев

По мнению политолога, все идеи, которые французский президент озвучит на переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским, которые намечены на этот вторник, это "предложения Путина".

"Макрон к нам привезёт европейскую пустоту и предложения Путина. Макрон назвал войну в Донбассе "украинским конфликтом". Этим всё сказано", — написал Романенко на своей странице в Facebook.

Политолог предположил, что речь Макрона будет в духе "французской философии".

"Нашим доверчивым хоббитам ещё повесят на развёрнутые чуткие розовые ушки немало лапши о мире и процветании. Выбрав эту лапшу, хоббиты традиционно получат войну и нищету", — резюмировал политолог.

Романенко не уточнил, кого конкретно он имеет в виду под "доверчивыми хоббитами".

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Эммануэль Макрон: Мистер X французской политики
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев украина владимир путин эммануэль макрон владимир зеленский
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