Макрон: России и Европе нужны новые механизмы для обеспечения стабильности

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным сказал о необходимости новых механизмов для того, чтобы обеспечивать стабильность в Европе, сообщает РИА Новости.

"Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", — заявил Макрон.

Он также добавил, что ближайшие дни будут решающими в этом вопросе, а плотные дискуссии, которые прошли между лидерами, как раз поспособствуют этому.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 планируют провести встречу по текущей ситуации вокруг Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен