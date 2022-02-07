Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным сказал о необходимости новых механизмов для того, чтобы обеспечивать стабильность в Европе, сообщает РИА Новости.
"Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе, но эти новые положения нельзя строить, пересмотрев договоры последних 30 лет и пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", — заявил Макрон.
Он также добавил, что ближайшие дни будут решающими в этом вопросе, а плотные дискуссии, которые прошли между лидерами, как раз поспособствуют этому.
Ранее стало известно, что лидеры стран G7 планируют провести встречу по текущей ситуации вокруг Украины.
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