Bloomberg: лидеры стран G7 запланировали встречу для обсуждения Украины

Лидеры стран G7 планируют провести встречу по текущей ситуации вокруг Украины 24 февраля, об сообщает издание Bloomberg.

Уточняется, что переговоры пройдут в онлайн-формате. Предполагается, что сонорной темой предстоящего разговора станет наращивание вооружённых сил России у границ Украины. Также на повестке — вопрос об ограничительных мерах против Москвы.

В сообщении говорится, что лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании будут придерживаться конструктивного подхода.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует и дальше наращивать военную помощь Украине, чтобы Киев смог себя защитить.

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