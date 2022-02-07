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Автор Валентина Севрюгина

Bloomberg: лидеры стран G7 запланировали встречу для обсуждения Украины

Мир

Лидеры стран G7 планируют провести встречу по текущей ситуации вокруг Украины 24 февраля, об сообщает издание Bloomberg.

Уточняется, что переговоры пройдут в онлайн-формате. Предполагается, что сонорной темой предстоящего разговора станет наращивание вооружённых сил России у границ Украины. Также на повестке — вопрос об ограничительных мерах против Москвы.

В сообщении говорится, что лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании будут придерживаться конструктивного подхода.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует и дальше наращивать военную помощь Украине, чтобы Киев смог себя защитить. 

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На саммите G7 будет скучно без России
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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