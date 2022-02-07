В США подтвердили, что планируют ещё наращивать военную мощь Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует и дальше наращивать военную помощь Украине. Об этом он сказал после заседания Совета США — ЕС по энергетике, сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что Штаты продолжают тесно работать с конгрессом, союзниками и партнёрами с целью значительно увеличить содействие Киеву. Он отметил, что всё это делается для того, чтобы Украина могла защищать себя.

Американский госсекретарь также напомнил, что в прошлом году страна предоставила Украине помощь на сумму в 650 миллионов долларов.

Ранее Америка ввела санкции против ряда чиновников Белоруссии, которые по мнению Вашингтона, участвовали в преследовании диссидентов за рубежом. По сообщению Госсекретаря Энтони Блинкена, США вводят визовые рестрикции в отношении "подозреваемых".

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