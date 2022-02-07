Макрон перед встречей с Путиным признался, что "не верит в спонтанные чудеса"

Французский лидер Эммануэль Макрон признался, что испытывает умеренный оптимизм перед встречей с коллегой из России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что не верит в спонтанные чудеса, сообщает France 24.

"Я настроен твёрдо, трезво оцениваю ситуацию… Испытываю умеренный оптимизм", — сказал Макрон.

Ранее, 6 февраля, между президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Известно, что лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры по сдерживанию "нарастающей военной силы" России на границах Украины.

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