Французский лидер Эммануэль Макрон признался, что испытывает умеренный оптимизм перед встречей с коллегой из России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что не верит в спонтанные чудеса, сообщает France 24.
"Я настроен твёрдо, трезво оцениваю ситуацию… Испытываю умеренный оптимизм", — сказал Макрон.
Ранее, 6 февраля, между президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Известно, что лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры по сдерживанию "нарастающей военной силы" России на границах Украины.
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Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.