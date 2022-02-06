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Макрон поговорил с Байденом перед поездкой в Россию

Мир

Между президентом США Джозефом Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Переговоры прошли  накануне визита последнего в Россию. Подробности их беседы сообщил Белый дом.
 
Уточняется, что лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры по сдерживанию нарастающей военной силы России на границах Украины. Они сошлись во мнение о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Байден и Макрон договорились, что их команды будут на связи. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 7 февраля в Москве президент России Владимир Путин проведёт встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. После переговоров будет совместная пресс-конференция.

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