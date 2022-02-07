Политолог оценил слова Лукашенко о финансировании белорусской оппозиции из РФ

Политолог Андрей Манойло в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о финансировании оппозиции страны российскими бизнесменами.

"Если Лукашенко говорит о том, что у него такие данные есть, то, по всей видимости, у него есть документы, подтверждающие эти факты. Потому что хоть и выглядит это шокирующе, на самом деле вполне правдоподобно", — сказал специалист.

По его мнению, часть российских олигархов могла навредить Лукашенко, поскольку противникам лидера нашей страны Владимира Путина выгодно действовать против его союзника. Вместе с этим в качестве примера эксперт привёл протестные акции 2019 года во время выборов в Мосгордуму. Как отметил политолог, были версии, что данные мероприятия финансировали бизнесмены РФ, которые хотели "подорвать позиции президента".

"Если Лукашенко такие документы представит, я думаю, что они будут очень полезны нашему президенту в первую очередь. Потому что в последнее время очень многие решения, такое ощущение, что делают специально, чтобы президента максимально дискредитировать. Если вскроются моменты, говорящие о подрывной деятельности изнутри, я совершенно не удивлюсь. Потому что признаки этого были и раньше", — заключил Манойло.

Ранее Лукашенко сообщил, что подготовил для Путина документ о российских предпринимателях, которые направляли белорусским оппозиционерам деньги. По информации Минска, финансирующие экстремистов бизнесмены периодически встречаются с российским лидером.

"Вот вернётся из Пекина брат старший (Путин. — Прим. ред.), я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришёл, я его в конверт, с моей резолюцией… Я отправлю Путину, пусть почитает", — сказал Лукашенко в разговоре с российским журналистом Владимиром Соловьёвым.

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