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Автор Евгения Васильева

Лукашенко указал на финансирование белорусской оппозиции бизнесменами из России

Мир

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать российскому коллеге Владимиру Путину информацию о бизнесменах-злоумышленниках, которые работают на территории нашей страны и встречаются с президентом. По данным Минска, эти предприниматели передают деньги белорусским оппозиционерам.

Лукашенко указал на финансирование белорусской оппозиции бизнесменами из России

"Вот вернётся из Пекина брат старший (Путин. — Прим. ред.), я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришёл, я его в конверт, с моей резолюцией… Я отправлю Путину, пусть почитает", — сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

По информации президента Белоруссии, экстремистские Telegram-каналы финансируют некоторые российские бизнесмены. Лидер возмутился, что такие люди разговаривают с его "родным человеком".

Выборы руководителя Белоруссии состоялись девятого августа 2020 года. Власти заявили о победе Лукашенко, однако оппозиционеры усомнились в результатах и организовали акции протеста.

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Александр Лукашенко о Донбассе, перевороте, пытках на Окрестина и большой войне // Владимир Соловьев
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия владимир путин владимир соловьёв александр лукашенко
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