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Автор Валентина Севрюгина

Лукашенко: задержанные в Минске россияне — "мелочь" в наших отношениях с Россией

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему был сильно обижен на Россию. Об этом белорусский лидер признался во время своего интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Лукашенко: задержанные в Минске россияне — "мелочь" в наших отношениях с Россией

По словам Лукашенко, во время беспорядков на территории страны в 2020 году было задержано 33 россиянина. Таким образом президент Белоруссии уверен, что граждане России участвовали в плане по дестабилизации ситуации.

Александр Лукашенко отметил, что, узнав об этом, он тут же связался с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что считает эти задержания — "мелочью" и "пылинкой" в отношениях между Россией и Белоруссией.

Ранее Александр Лукашенко сравнил своё президентство с правлением Леонида Брежнева. Президент Белоруссии заявил, что хочет остаться у власти, пока обстановка в стране не нормализуется.

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия белоруссия александр лукашенко
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