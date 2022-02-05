Лукашенко: задержанные в Минске россияне — "мелочь" в наших отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему был сильно обижен на Россию. Об этом белорусский лидер признался во время своего интервью для YouTube-канала "Соловьёв Live".

По словам Лукашенко, во время беспорядков на территории страны в 2020 году было задержано 33 россиянина. Таким образом президент Белоруссии уверен, что граждане России участвовали в плане по дестабилизации ситуации.

Александр Лукашенко отметил, что, узнав об этом, он тут же связался с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что считает эти задержания — "мелочью" и "пылинкой" в отношениях между Россией и Белоруссией.

Ранее Александр Лукашенко сравнил своё президентство с правлением Леонида Брежнева. Президент Белоруссии заявил, что хочет остаться у власти, пока обстановка в стране не нормализуется.

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