Лукашенко сравнил своё президентство с правлением Брежнев

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, когда планирует уйти с поста президента. Планами на будущее он поделился в интервью для YouTube-канале "Соловьёв Live".

Так, президент Белоруссии заявил, что хочет остаться у власти, пока обстановка в стране не нормализуется. На вопрос о том, сколько он собирается возглавлять Белоруссию, Лукашенко ответил, что "всегда будет" в случае начала войны или протестов, как в 2020 году.

"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств", — признался Лукашенко.

Кроме того, он сравнил себя с Брежневым, который оставался на посту до конца жизни. По его мнению, "это даже не служба, это служение". При этом Лукашенко считает, что страна все же должна определиться с преемником.

Ранее президент Белоруссии завил, что обеспокоен нынешней ситуацией в мире. По его словам, обстановка сегодня напоминает предвоенный период 30-40-х годов.

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