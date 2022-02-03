Лукашенко заявил о желании купить у РФ всю технику, задействованную в учениях

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своём намерении закупить всю российскую технику, которая принимала участие в совместных учениях РФ и Белоруссии.

Белоруссия сейчас проводит проверку боеготовности войск Союзного государства.

Проверку планируется провести в два этапа. Первый этап предполагает передислокацию войск на территории Белоруссии, он будет проводиться до 9 февраля. На второй этап запланированы совместные учения России и Белоруссии, носящие название "Союзная решимость — 2022". Целью этих учений станет отработка противодействия агрессии внешнего врага, а также пресечения терроризма.

Президент Белоруссии отметил важность использования в ходе учений современной российской техники, в которой очень заинтересована белорусская сторона.

"Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной… Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее", — сказал Лукашенко в беседе с главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как пишет РИА Новости, белорусский лидер подчеркнул важность проверки на боеготовность сил Союзного государства в связи с действиями НАТО и Украины в последнее время.

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