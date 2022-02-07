На белорусском ТВ высмеяли слухи о "вторжении": "Разнести Киев ракетами"

Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок предложил "разнести Киев ракетами" и возвести памятник российскому президенту Владимиру Путину. Таким образом журналист прокомментировал слухи о планах Москвы вторгнуться на территорию Украины.

Как отметил ведущий в эфире телеканала CTV, власти России и Белоруссии могут осуществить "план" атаки на соседнюю страну и стать "страшными людьми", о которых постоянно рассказывают западные политики и журналисты.

"Ворвёмся с Севера и Запада, разнесём Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую", — сказал Азарёнок.

Статуя Путина через лазеры из глаз будет заражать граждан демократических стран "вирусом диктатуры", против которого не помогут антикоронавирусные ограничения и прививки, добавил журналист. В конце выступления телеведущий подчеркнул, что его слова являются шуткой, назвал сумасшедшими людей, которые считают правдой такие прогнозы.

Ранее Азарёнок обрушился на российскую коллегу Ксению Собчак. Из-за её фильма о священнослужителе Романе Степанове белорусский ведущий назвал светскую даму "падлой" и "адской лошадью".

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