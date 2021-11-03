На белорусском ТВ раскритиковали Собчак, назвав её "адской лошадью"

Ведущий белорусского телевидения Григорий Азарёнок подверг жёсткой критике деятельность своей российской коллеги и блогера Ксении Собчак. В своей передаче "Азарёнок. Тайные пружины политики 2.0" на телеканале СТВ ведущий наградил Собчак такими нелестными эпитетами, как "покровительница дна жизни, канализации и плесени человечества", а также "медиатварь" и "падла".

Причиной такого отношения ведущего к Собчак стали скандалы в РПЦ, непосредственной участницей которых телеведущая постоянно становится, а также недавно выпущенный ею документальный фильм про священнослужителя Романа Степанова. Григорий Азарёнок не поскупился на высказывания в адрес медиадивы:

"Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента".

Белорусский журналист также вспомнил недавнюю аварию с участием автомобиля Собчак, результатом которой стала смерть человека:

"Бог тебя спас, и ты не пострадала. Ты тут же выдала антицерковный фильм".

Азарёнок считает, что Собчак может повторить судьбу маркиза де Сада, закончившего жизнь в психиатрической клинике.

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