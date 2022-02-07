Мы протестуем: Япония обвинила РФ в "усилении военного присутствия" на Курилах

Правительство Японии заявило о протесте в отношении России из-за предстоящих стрельб в районе Курильских островов. Как подчеркнул генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, "усиление военного присутствия" российской стороны на архипелаге "недопустимо".

Генсек кабмина уточнил, что японские власти получили от России уведомление о предстоящих стрельбищах 8 февраля в районе острова Кунашир, но в корень с ним несогласны.

"По дипломатическим каналам нами был заявлен России протест. Усиление военного присутствия России на северных территориях (так японцы называют южные острова — Прим. Ред.) неприемлемо", — цитирует заявление Мацуно РИА Новости.

Политик подчеркнул, что стрельбы противоречат "позициям" японского правительства по территориальным принадлежностям в регионе.

Ранее Pravda.Ru неоднократно цитировала японских чиновников о том, что они настаивают на рассмотрении территориальной принадлежности курильских островов. Кроме того, в Токио не раз заявляли, что именно этот вопрос "мешает" Японии заключить мирный договор с Россией.

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