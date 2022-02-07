Правительство Японии заявило о протесте в отношении России из-за предстоящих стрельб в районе Курильских островов. Как подчеркнул генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, "усиление военного присутствия" российской стороны на архипелаге "недопустимо".
Генсек кабмина уточнил, что японские власти получили от России уведомление о предстоящих стрельбищах 8 февраля в районе острова Кунашир, но в корень с ним несогласны.
"По дипломатическим каналам нами был заявлен России протест. Усиление военного присутствия России на северных территориях (так японцы называют южные острова — Прим. Ред.) неприемлемо", — цитирует заявление Мацуно РИА Новости.
Политик подчеркнул, что стрельбы противоречат "позициям" японского правительства по территориальным принадлежностям в регионе.
Ранее Pravda.Ru неоднократно цитировала японских чиновников о том, что они настаивают на рассмотрении территориальной принадлежности курильских островов. Кроме того, в Токио не раз заявляли, что именно этот вопрос "мешает" Японии заключить мирный договор с Россией.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.