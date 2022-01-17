EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Кисида заявил о развитии отношений с РФ, но "курильский" вопрос открыт

Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен всесторонне развивать отношения с Россией. По словам главы государства, в частности, партнёрство может коснуться энергетики.

Кисида заявил о развитии отношений с РФ, но "курильский" вопрос открыт

Свои планы по развитию дипломатических отношений с российской стороной, Кисида озвучил на заседании нижней палаты парламента.

"Для соответствия национальным интересам мы намерены всесторонне развивать отношения между Японией и Россией, в том числе в области энергетики", — цитирует Кисиду РИА Новости.

Однако несмотря на это, премьер-министр подчеркнул, что и дальше планирует обсуждать с Россией территориальную принадлежность Курильских островов и подписание мирного договора.

Напомним, Япония претендует на несколько островов курильского архипелага, ссылаясь на торговый Трактат от 1855 года:

  • Кунашир,
  • Шикотан,
  • Итуруп,
  • Хабомаи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Курилы: отдать нельзя остаться
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония россия фумио кисида
Новости
Малышева потрясена, что молодым людям государство даёт по 5 тыс. рублей
Правоохранители попытались задержать Порошенко в аэропорту в Киеве
Порошенко успешно прошёл паспортный контроль по прилёте в Киев
Порошенко: моя партия не хочет нового Майдана
В Забайкалье предложили отправить чиновников на удалёнку
В Москве иномарка сбила на "зебре" женщину с ребёнком
Польша опасается провокаций со стороны Белоруссии в период возведения забора
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Племянника Назарбаева сняли с должности
Власти Китая заявили, что "омикрон" завезли в Пекин посылкой из Канады
Последние материалы
Польша опасается провокаций со стороны Белоруссии в период возведения забора
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Власти Китая заявили, что "омикрон" завезли в Пекин посылкой из Канады
В Эстонии заявили о готовности разместить до пяти тысяч солдат НАТО
Порошенко о предстоящем суде: "Я не сяду! Я не Тимошенко"
Кисида заявил о развитии отношений с РФ, но "курильский" вопрос открыт
Первый случай "омикрона" выявили в Челябинской области
Аблязов хочет добиться смены власти в Казахстане с помощью Запада
В ФРГ сообщили о запуске "Северного потока-2" в скором времени: препятствий нет
В Минздраве РФ прокомментировали признание Австралией "Спутника V"
Популярное
Мир. Новости мира
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану
Мир. Новости мира
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Ирина Шлионская Сонливость — результат мутаций ДНК Ирина Шлионская Юрий Носовский COVID: Роспотребнадзор предупреждает, работодатель страдает Юрий Носовский Дмитрий Соколов Как дворяне создали СССР Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Мир. Новости мира
Песков: ситуация на границе с Украиной слишком напряжённая
В Казахстане может снова "рвануть"
Мир. Новости мира
В Казахстане может снова "рвануть"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников