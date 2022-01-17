Кисида заявил о развитии отношений с РФ, но "курильский" вопрос открыт

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен всесторонне развивать отношения с Россией. По словам главы государства, в частности, партнёрство может коснуться энергетики.

Свои планы по развитию дипломатических отношений с российской стороной, Кисида озвучил на заседании нижней палаты парламента.

"Для соответствия национальным интересам мы намерены всесторонне развивать отношения между Японией и Россией, в том числе в области энергетики", — цитирует Кисиду РИА Новости.

Однако несмотря на это, премьер-министр подчеркнул, что и дальше планирует обсуждать с Россией территориальную принадлежность Курильских островов и подписание мирного договора.

Напомним, Япония претендует на несколько островов курильского архипелага, ссылаясь на торговый Трактат от 1855 года:

Кунашир,

Шикотан,

Итуруп,

Хабомаи.

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