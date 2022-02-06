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Автор Екатерина Широкова

Reuters раскрыл детали секретного доклада ООН по КНДР: киберграбёж и испытания

Мир

Иностранные СМИ заполучили конфиденциальный доклад ООН о ситуации в Северной Корее. Согласно информации, КНДР продолжала развивать программы в сфере ядерного оружия и баллистических ракет, а зарабатывала кибератаками на биржи.

Reuters раскрыл детали секретного доклада ООН по КНДР: киберграбёж и испытания

"Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов", — цитирует выдержки из секретного документа Reuters.

Кроме того, по информации издания, Пхеньян "обеспечивал себя" за счёт кибератак на биржи, в том числе и криптовалютные. Уточняется, что с 2020 по середину 2021 года КНДР "заработала" таким образом десятки миллионов долларов.

"Киберакторы из КНДР украли более 50 миллионов долларов, по крайней мере, с трёх криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии", — говорится в документе.

СМИ отметили, что только за прошлый месяц из Пхеньяна зафиксированы семь попыток хакерских атак.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы кндр криптовалюта северная корея ядерное оружие
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