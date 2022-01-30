Южная Корея рассмотрела в ракетах КНДР "намёк" на отмену своего же моратория

Северная Корея близка к нарушению своего же моратория на ядерные испытания и пуск ракет, заявил президент Корейской Республики Мун Чжэ Ин. На заседании Совета национальной безопасности лидер страны предположил, что, возможно, стоит ждать со стороны КНДР снаряд "большей дальности".

Как подчеркнул Мун Чжэ Ин, дальность полёта ракеты, которую запустили северные соседи накануне, составила почти 800 километров.

"Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу, но если она действительно пустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что приблизились к отмене моратория", — цитирует заявление южнокорейского президента РИА Новости.

Чжэ Ин уточнил, что подобного рода запуски из КНДР были в 2017 году, тогда северокорейцы "испытывали" снаряды средней дальности, а позже "перешли" на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

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