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Автор Екатерина Широкова

В США рассказали, как бы развивалась ситуация с Украиной при Трампе

Мир

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, вероятно, если бы бывший президент США Дональд Трамп смог обойти Джо Байдена в выборной гонке и остался на посту американского лидера, то "украинского конфликта" не было.

В США рассказали, как бы развивалась ситуация с Украиной при Трампе

Как подчеркнул Болтон, вероятнее всего, Трамп не пошёл бы на конфронтацию с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что он фактически отдал бы Украину", — заявил экс-советник Белого дома в беседе с Newsweek.

По мнению Болтона, Трамп бы продолжил укреплять позиции в отношении "теорий заговора" и тем самым разорвал бы все связи с Киевом.

Ранее Pravda.Ru неоднократно цитировала громкие заявления экс-президента США Дональда Трампа о "некомпетентности" действующего американского лидера и о том, что "при нём" удалось бы уладить конфликт, разгорающийся вокруг Незалежной. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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