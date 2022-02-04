Трамп обвинил Байдена в разрушении США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена разрушила страну за один год.

В подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone Трамп перечислил все неудачи Байдена: вывод военного контингента из Афганистана, рост цен, беспорядок на границе с Мексикой и тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в США.

"Нашу страну разрушили за один год… Очень много всего просто ужасно", — сказал Трамп.

По его словам, скачок инфляции произошёл из-за неправильной политики в сфере энергетики. Ещё недавно США были энергонезависимы, а теперь вынуждены обращаться к ОПЕК и России, посетовал экс-президент.

Ранее Трамп раскритиковал президента США Джо Байдена за "деструктивную" экономическую политику, которая обернулась растущей инфляцией, высокими ценами на газ, нехваткой продовольствия и потребительских товаров. Экс-глава государства отметил, что Байден в 2001 году причинил стране "больше разрушений, чем пять президентов", и поставил США на путь превращения в "крупномасштабную версию Венесуэлы”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.