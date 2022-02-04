В США недовольны спокойствием Зеленского: "Перестал верить в нападение РФ"

Американские политики недовольны тем, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя слишком спокойно на фоне якобы готовящегося "вторжения" РФ, пишет The Economist.

По информации издания, украинский лидер изменил свою позицию относительно "нападения" России. Так, недавно Зеленский призвал партнёров из западных стран прекратить пессимистично смотреть на ситуацию.

Как сообщил источник The Economist, президент Украины гораздо больше верит во внутреннюю угрозу, чем во "вторжение" РФ.

"Между Украиной и США открылся риторический и аналитический раскол. В то время как американцы предупреждают о неизбежном вторжении России, президент Украины Зеленский считает, что самая серьёзная угроза может исходить изнутри", — сказано в публикации.

Автор статьи также обратил внимание на то, что в связи с последними заявлениями украинских политиков по поводу "маловероятного нападения" РФ возникает вопрос, для чего Киеву требуется иностранное оружие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.