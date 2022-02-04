Путин медлит с "нападением" на Украину: почему, объяснил экс-сотрудник Госдепа

Бывший сотрудник Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер предположил, почему президент РФ Владимир Путин не начинает "вторжение" на Украину.

В интервью каналу "Украина 24" политик заявил, что, скорее всего, российский лидер занял выжидательную позицию. По его мнению, Путин планирует рассмотреть разные варианты дальнейшего развития событий.

"Думаю, он выжидает и хочет посмотреть, какие уступки ему предложат или не предложат, будет ли кто-нибудь поддерживать Украину", — сказал Волкер.

При этом он подчеркнул: у РФ не должно быть сомнений в том, что Киеву сейчас помогает практически весь мир.

Западные СМИ регулярно пишут о том, что Россия якобы вынашивает планы по вооружённому нападению на украинские земли. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно отмечал: РФ передвигает войска только по своей территории и никому не угрожает.

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