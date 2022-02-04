Политолог: массовый призыв резервистов не поможет Украине

Массовый призыв резервистов не поможет властям Украины улучшить ситуацию в своей армии, заявил экс-замминистра иностранных дел ДНР и политолог Борис Борисов, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о решении Киева ограничить выезд из страны для мужчин призывного возраста.

"Массовый призыв резервистов никак Украине не поможет. Набор "пушечного мяса" никак не изменит для Украины военной ситуации", — сказал эксперт.

По его словам, государство имеет такую армию, которую оно в состоянии нормально снабжать и кормить.

"Эти планы, которые озвучены по увеличению армию на 100 тысяч, упираются в вопрос, кто будет за это платить... Даже нынешняя армия финансируется наполовину от своих потребностей", — подчеркнул Борисов.

Он отметил, что Киев уже не в первый раз пытается ограничить выезд военнообязанных. По словам политога, данное решение прямо связано с военной истерией, которая нагнетается вокруг Донбасса и ситуации на российско-украинской границе.

Борисов отметил, что действия украинского правительства вынуждают покинуть страну большое количество тех, кто раньше об этом не задумывался.

"Уверен, что они найдут способ это сделать, если хотят скрыться от призыва вооруженной силы", — сказал политолог.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила со ссылкой на разведданные о решении Киева с 20 февраля ограничить выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

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